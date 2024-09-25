Мбаппе и Ямаль претендуют на приз в Ла Лиге

Испанская Ла Лига объявила список номинантов на приз лучшему игроку чемпионата по итогам сентября. В списке присутствуют пять футболистов: Килиан Мбаппе («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Карлос Висенте («Алавес»).

В настоящий момент в чемпионате Испании проходят матчи седьмого тура. Первое место в турнирной таблице занимает «Барселона» (18 очков в шести играх), а второе – мадридский «Реал» (17 очков в семи играх).

Добавим, что действующим чемпионом Испании является «Реал». Накануне команда Карло Анчелотти обыграла «Алавес» со счётом 3:2.