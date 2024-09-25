Агуэро: «Я бы отдал «Золотой мяч» Винисиусу»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

— Винисиус выглядел лучше Мбаппе. Он тот, от которого всегда идет опасность. Если мяч у Винисиуса, то ты всегда чувствуешь угрозу. Я бы отдал «Золотой мяч» бразильцу, — цитирует Агуэро Foot Mercato.

Напомним, церемония награждения лучших игроков прошлого сезона по версии журнала France Football состоится в конце октября.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси. Стоит сказать, что Месси — рекордсмен по «Золотым мячам». На полке аргентина целых восемь подобных наград.