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Агуэро: «Я бы отдал «Золотой мяч» Винисиусу»

25 Сентября 2024 • 19:26 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
29.09 22:00

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

— Винисиус выглядел лучше Мбаппе. Он тот, от которого всегда идет опасность. Если мяч у Винисиуса, то ты всегда чувствуешь угрозу. Я бы отдал «Золотой мяч» бразильцу, — цитирует Агуэро Foot Mercato.

Напомним, церемония награждения лучших игроков прошлого сезона по версии журнала France Football состоится в конце октября.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси. Стоит сказать, что Месси — рекордсмен по «Золотым мячам». На полке аргентина целых восемь подобных наград.

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