Роналду обратился к завершившему карьеру Варану

Португальский нападающий Криштиану Роналду обратился к своему бывшему одноклубнику Рафаэлю Варану. Французский защитник завершил свою карьеру в возрасте 31 года. Ранее он перешёл в «Комо», но вскоре получил тяжёлую травму в новой команде, которая оставила бы его без футбола до конца текущего сезона.

«У тебя была выдающаяся карьера, футбольная легенда! Поздравляю тебя, брат! Надеюсь, мы скоро с тобой увидимся», - написал Роналду в комментариях в соцсети Варана.

Напомним, что вместе Роналду и Варан играли в мадридском «Реале». До переезда в Комо Варан был игроком «Манчестер Юнайтед».

Ранее Варан рассказал, где будет работать после завершения карьеры