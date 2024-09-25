Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Щесны подпишет контракт с «Барселоной» — раскрыт срок договора слухи

25 Сентября 2024 • 18:15 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.22 X 6.90 2 15.00
Через 2 ч. 50 мин.

Польский голкипер Войцех Щесны продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летний Щесны подпишет трудовой договор с каталонским клубом на один год. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование для завершения сделки. Отмечается, что Щесны призван заменить в составе травмированного Марк-Андре тер Штегена.

Ранее сам вратарь признался, что ведет переговоры с «Барселоной».

На протяжении последних семи лет Щесны выступал за туринский «Ювентус», однако минувшим летом решил завершить карьеру футболиста.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Сентября
18:07
Щесны подтвердил переговоры с «Барселоной»
16:50
Бордалас вспомнил о давних словах Йохана Кройфа
10:15
Флик выбрал между Щесны и Навасом
02:08
Барселона - Хетафе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
«Они играют как «Эйбар»: Луис Энрике был не в восторге от «Барселоны» Хави
24 Сентября
22:31
Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование
21:45
«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» 1
21:24
Щесны всерьёз раздумывает над возвращением в футбол ради «Барселоны»
20:12
Флик: «Ямаль сможет стать лучшим в мире»
19:24
«Барселона» связалась с Щесны 1
18:32
Сумма отступных в новом контракте Берналя с «Барселоной» составит 500 млн евро
17:56
Ставка и прогноз на матч Барселона — Хетафе чемпионата Испании — 25 сентября 2024
17:23
Флик оценил выступления Левандовски
17:18
Флик прервал пресс-конференцию из-за кашля
17:14
Тренер «Барселоны» Флик ответил на вопрос о возможном трансфере вратаря
17:11
Проверенный прогноз и ставка на матч Барселона – Хетафе чемпионата Испании – 25 сентября 2024
16:36
Флик: «Похоже, Ямаль не нуждается в отдыхе» 1
23 Сентября
15:00
Браво: «Барселона» знает, где меня искать» 5
14:36
Нагельсманн высказался о травме тер Штегена
13:52
Тер Штеген пропустит несколько месяцев из-за травмы 1
06:28
«Барселона» присмотрела замену тер Штегену в Ла Лиге
05:34
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны 1
22 Сентября
23:48
Рафинья: «Я с детства болею за «Барселону»
16 Сентября
23:02
Звёздный игрок «Барселоны» близок к возвращению на поле
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке
Спортивные новости
Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.09.24 в 20:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.64 3.90 5.00
Видео
25.09.24 в 22:00
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.29 5.20 9.80
Видео
26.09.24 в 20:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Бетис Бетис
3.00 3.25 2.33
Видео
26.09.24 в 20:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
2.80 3.45 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
18:15 · Испания. Ла Лига
Щесны подпишет контракт с «Барселоной» — раскрыт срок договора слухи
18:07 · Испания. Ла Лига
Щесны подтвердил переговоры с «Барселоной»
16:54 · Испания. Ла Лига
Какие матчи пропустит Мбаппе из-за травмы
16:50 · Испания. Ла Лига
Бордалас вспомнил о давних словах Йохана Кройфа
16:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» получит деньги за переход Щесны в «Барселону» - известна цена вопроса
16:16 · Испания. Ла Лига
Щесны станет игроком «Барселоны» на следующей неделе
14:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» может остаться без Мбаппе в дерби
13:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» отреагировал на решение Варана завершить карьеру
13:20 · Испания. Ла Лига
Щесны дал ответ «Барселоне»
12:53 · Испания. Ла Лига
Преступление без наказания: Винисиус высмеял судью прямо на поле 4
11:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» пожаловался на судейство
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заплатить больше 100 млн евро за звезду «Реала» 1
10:38 · Англия. Премьер-лига
Салиба интересен «Реалу», но есть проблема
10:15 · Испания. Ла Лига
Флик выбрал между Щесны и Навасом
09:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить замену тер Штегену за 45 млн евро 1
08:35 · Испания. Ла Лига
«Севилья» продлила контракт с главным тренером официально
04:52 · Испания. Ла Лига
Тренер «Алавеса»: «Винисиуса невозможно остановить» 1
04:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что должен изменить Беллингем в своей игре 1
04:04 · Испания. Ла Лига
Тренер «Алавеса»: «Реал» должен был остаться в меньшинстве» 1
03:38 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сможет сыграть с «Атлетико»
02:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти раскритиковал судейство в матче «Реал» – «Алавес»
01:58 · Испания. Ла Лига
«Они играют как «Эйбар»: Луис Энрике был не в восторге от «Барселоны» Хави
01:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе
01:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе травмировал бедро в матче «Реала» против «Алавеса»
00:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги 1
Все новости
Рекомендуем