Польский голкипер Войцех Щесны продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летний Щесны подпишет трудовой договор с каталонским клубом на один год. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование для завершения сделки. Отмечается, что Щесны призван заменить в составе травмированного Марк-Андре тер Штегена.

Ранее сам вратарь признался, что ведет переговоры с «Барселоной».

На протяжении последних семи лет Щесны выступал за туринский «Ювентус», однако минувшим летом решил завершить карьеру футболиста.