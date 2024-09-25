Щесны подтвердил переговоры с «Барселоной»

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны высказался о возможном переходе в «Барселону».

Напомним, ранее польский футболист объявил о завершении карьеры. Однако после травмы тер Штегена «Барселона» связалась с 34-летним Щесны.

— Да, я сейчас веду переговоры с «Барселоной» и рассматриваю переход в клуб. Было бы неуважением, если бы я не рассмотрел данный вариант, ведь «Барселона» — один из лучших клубов мира, — приводит слова Щесны Diario Sport.

Последним клубом Щесны был «Ювентус», за который он выступал с 2017 по 2024 год. В прошлом сезоне голкипер провел 35 матчей в итальянской Серии А и 15 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.