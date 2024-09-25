Какие матчи пропустит Мбаппе из-за травмы

«Реал» потерял Килиана Мбаппе – ожидается, что из-за травмы французский нападающий пропустит около трёх недель.

Таким образом, Мбаппе пропустит матчи «Реала» против «Атлетико» (Ла Лига, 29 сентября), «Лилля» (Лига чемпионов, 2 октября) и «Вильярреала» (Ла Лига, 5 октября).

Вероятно, Мбаппе пропустит и матчи сборной Франции в Лиге наций против Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).

Если сроки восстановления верны, то ожидать возвращения Мбаппе можно в матче «Реала» против «Сельты», который запланирован на 19 октября.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.