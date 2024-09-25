Бордалас вспомнил о давних словах Йохана Кройфа

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас вспомнил о давних словах, которые он услышал от Йохана Кройфа.

«Для меня хорошая игра в футбол означает победу. В футболе стало много романтики. Много лет назад, когда я только начинал работать как тренер, я говорил с Йоханом Кройфом. Он сказал, что если у тебя есть хорошие футболисты, ты можешь играть в красивый футбол. Если нет, то нужно забыть об этом», - сказал Бордалас журналистам.

В среду «Хетафе» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Барселоны». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.