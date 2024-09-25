Щесны станет игроком «Барселоны» на следующей неделе

«Барселоне» оказался нужен вратарь после того, как Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму колена. Всё идёт к тому, что каталонский клуб подпишет Войцеха Шесны – поляк согласился возобновить карьеру ради «сине-гранатовых». Правда, теперь нужно уладить вопрос с компенсацией «Ювентусу».

Как сообщает Sport Mediaset, ссылаясь на испанские СМИ, официальное объявление о переходе Щесны в «Барселону» будет сделано на следующей неделе.

Ближайший матч «Барселона» проведёт уже в среду вечером – против «Хетафе». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.