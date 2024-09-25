Мбаппе вылетел на три недели

Французский нападающий Килиан Мбаппе не сможет помочь мадридскому «Реалу» в предстоящих матчах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Утверждается, что у 25-летнего футболиста диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления не уточняются.

Однако по информации испанских СМИ, Мбаппе пропустит около трех недель. Таким образом, форвард не поедет в сборную Франции и вернется на поле после паузы на игры сборных.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.