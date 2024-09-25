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«Реал» может остаться без Мбаппе в дерби

25 Сентября 2024 • 14:07 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
29.09 22:00

Нападающий Килиан Мбаппе в ближайшие 24-48 часов пройдёт медицинское обследование по поводу незначительного дискомфорта в бедре. После обследования медики мадридского «Реала» оценят состояние звёздного француза. Об этом в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на журналиста Хосе Луиса Санчеса.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 29 сентября, - против «Атлетико» на выезде. Не исключено, что Килиан Мбаппе пропустит мадридское дерби из-за проблем со здоровьем.

На текущий момент «Реал» занимает в турнирной таблице Ла Лиги второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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