«Реал» отреагировал на решение Варана завершить карьеру

Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры после одного матча за «Комо» и полученной травмы колена. На решение французского футболиста отреагировал мадридский «Реал». «Сливочные» выразили Варану благодарность за выступления и назвали его легендой клуба. Также на сайте «Реала» были перечислены достижения Рафаэль в мадридской команде и не только.

«Варан навсегда останется в сердцах болельщиков «Реала» как один из величайших центральных защитников в истории клуба, всегда олицетворяющий наши ценности. «Реал Мадрид» желает ему и всей его семье удачи в новом жизненном этапе», - говорится в сообщении «сливочных».

Рафаэль Варан выступал за «Реал» в 2011-2021 годах. За это время он выиграл множество титулов, в частности четыре трофея Лиги чемпионов.