Щесны дал ответ «Барселоне»

Голкипер Войцех Щесны снимает перчатки с гвоздя. Как сообщает Relevo, 34-летний польский футболист ответил согласием на предложение «Барселоны». Каталонский клуб решил подписать Щесны после того, как серьёзную травму колена получил Марк-Андре тер Штеген.

Щесны завершил карьеру месяц назад, хотя его контракт с «Ювентусом» действовал до середины 2025 года. Чтобы возобновить выступления до этого периода, поляку нужно выплатить туринцам компенсацию. У «Барселоны» не должно возникнуть проблем с решением этого вопроса.

Отметим, что «Барселона» выиграла все шесть прошедших матчей нового чемпионата Испании.