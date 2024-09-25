Преступление без наказания: Винисиус высмеял судью прямо на поле

«Реал» во вторник обыграл дома «Алавес» (3:2), но остался недоволен судейством. Стоит отметить момент, который произошёл в концовке встречи. Карло Анчелотти заменил Винисиуса Жуниора и выпустил на поле Франа Гарсию. Когда бразилец уходил с поля, резервный судья как раз показал электронное табло с количеством добавленного времени. Увидев, что рефери добавил шесть минут, Винисиус указал пальцем на табло и стал смеяться. Уже уйдя с поля, бразилец что-то кричал в адрес четвёртого рефери, а представитель «Реала» в это время пытался успокоить футболиста. У Винисиуса уже была жёлтая карточка в пассиве, но он остался без наказания за неспортивное поведение.

Ранее появилась информация о том, что в конце октября Винисиус получит «Золотой мяч».

«Реал» пожаловался на судейство