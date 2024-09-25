«Реал» пожаловался на судейство

Во вторник вечером «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) и в турнирной таблице Ла Лиги подобрался к «Барселоне». Несмотря на набор трёх очков, «сливочные» остались недовольны судейством. Свою позицию мадридцы донесли через видео клубного ТВ.

«Отвратительное судейство. Злоупотребление полномочиями, вызывающее отношение, высокомерие… Что-то назревает. Это не плохие судьи, это подозрительные судьи», - говорится в ролике.

«Вопрос в том, сколько карточек получат игроки «Реала» в следующей игре. Кто знает, что может случиться в матче с «Атлетико» в воскресенье. Судейство очень плохое. Нельзя исключать, что игрокам «Реала» будут давать карточки, когда он спят», - ещё одна реплика.