Конец карьеры не за горами: чем займётся Месси на пенсии

Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл все возможные командные и индивидуальные награды в мире футбола. На данный момент обладатель восьми «Золотых мячей» выступает за американский «Интер Майами» и постепенно близится к завершению карьеры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чем Месси может заняться после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Тренерская деятельность

На протяжении всей своей карьеры 37-летний Месси говорил, что не хочет быть тренером, однако всегда отмечал, что в жизни происходит много событий, поэтому ничего нельзя исключать. При этом Месси признался, что его привлекает работа с детьми. Возможно, он начнёт тренерский путь с академии «Интер Майами» или «Барселоны», а спустя время захочет попробовать себе в качестве главного взрослой команды.

Работа в клубе

Со слов всё того же Месси, ему нравится работа внутри клуба, поэтому он не отказался бы попробовать себя в роли спортивного директора. Идеальный вариант – завершение карьеры в «Интер Майами» и переход на административную должность, если он всё же решит выбрать это направление. В американском клубе Месси помогут освоиться, после чего он сможет работать в любой команде мира, в которой только захочет.

Помимо работы спортивным директором, есть много других должностей. Месси отлично читает игру, поэтому мог бы стать аналитиком предстоящих соперников или же отличным скаутом. Кому как не Месси можно доверить поиск талантов.

Футбольный эксперт на ТВ

Месси – очень скромный парень. Такие обычно не идут работать на ТВ, но сам аргентинец говорил, что его привлекает всё, что связано с футболом. При этом он пока не знает, с чего ему начать новую страничку в карьере. По этой причине не стоит исключать возможное появление Месси в кадре на одном из ведущих мировых телеканалов.

Все трофеи Месси

Трофей (команда) Кол-во Чемпионат Испании («Барселона») 10 Кубок Испании («Барселона») 7 Суперкубок Испании («Барселона») 8 Лига чемпионов («Барселона») 4 Суперкубок УЕФА («Барселона») 3 Клубный чемпионат мира («Барселона») 3 Чемпионат Франции («ПСЖ») 2 Суперкубок Франции («ПСЖ») 1 Кубок лиг («Интер Майами») 1 Кубок Америки (сборная Аргентины) 2 Чемпионат мира (сборная Аргентины) 1 Финалиссима (сборная Аргентины) 1 Чемпионат мира до 20 лет (сборная Аргентины) 1 Олимпийские игры (сборная Аргентины) 1 Итого 45

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