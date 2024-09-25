Флик выбрал между Щесны и Навасом

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выбрал опытного голкипера, которого хочет пригласить в команду. Напомним, основной вратарь Марк-Андре тер Штеген с большой долей вероятности пропустит остаток сезона из-за травмы.

По информации от журналиста Фернандо Поло, у «Барселоны» в настоящий момент два варианта с подписанием игроков, которые находятся в статусе свободных агентов. Речь идёт о бывшем голкипере мадридского «Реала» Кейлоре Навасе, а также о Войцехе Щесны, который летом завершил профессиональную карьеру.

Как сообщает источник, Флик хочет видеть в своей команде именно Щесны, который будет готов вернуться в футбол ради игры за «Барселону».