«Барселона» может купить замену тер Штегену за 45 млн евро

Голкипер «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, португальца хочет подписать каталонская «Барселона», которая потеряла Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. В подписании Кошты лично заинтересован спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

Кошта оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро. Срок трудового соглашения между вратарем и «Порту» рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Диогу провел шесть поединков, в которых пропустил три мяча.