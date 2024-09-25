Руководство «Севильи» заключило новое трудовое соглашение с главным тренером команды Хавьером Гарсией Пимьентой. Об этом сообщается на официальном сайте андалусийского клуба.

Новый контракт 50-летнего специалиста с испанским коллективом рассчитан до 2027 года. Напомним, что Пимьента занял пост рулевого «Севильи» минувшим летом. Изначально соглашение между сторонами было рассчитано на два года.

После семи матчей чемпионата Испании севильская команда набрала восемь баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч андалусийцы проведут на выезде с «Атлетиком» Бильбао.