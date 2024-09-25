Тренер «Алавеса»: «Винисиуса невозможно остановить»

Рулевой «Алавеса» Луис Гарсия признался, что не смог найти способ нейтрализовать Винисиуса Жуниора.

Мадридский «Реал» добыл победу в поединке седьмого тура Ла Лиги (3:2), а бразильский нападающий отметился результативной передачей.

«Мы поставили двух наших самых быстрых игроков против Винисиуса, но его невозможно остановить. Он один из лучших», – цитирует Madrid Xtra Луиса Гарсию, рассказавшего на послематчевой пресс-конференции о попытках противостоять сильным качествам 24-летнего форварда «сливочных».

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 17 набранными очками, «Алавес» – восьмой с десятью баллами на счету.