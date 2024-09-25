Анчелотти рассказал, что должен изменить Беллингем в своей игре

Карло Анчелотти, занимающий должность главного тренера мадридского «Реала», высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема.

Англичанин отметился результативной передачей в матче против «Алавеса», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2.

На счету 21-летнего хавбека пока нет забитых мячей в текущем сезоне. В прошлой кампании он отличился 23 раза в 42 матчах, играя в несколько иной роли.

«Сегодня Беллингем провёл совершенную игру, – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти. – Ему нужно привыкнуть чаще подключаться в штрафную, как он делал это в прошлом сезоне», – заявил итальянский наставник в послематчевой беседе с журналистами.