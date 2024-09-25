Тренер «Алавеса»: «Реал» должен был остаться в меньшинстве»

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия считает, что нападающего мадридского «Реала» Эндрика следовало удалить с поля.

«Сливочные» вели со счётом 3:0, но в концовке гостям удалось вернуть интригу благодаря голам на 85-й и 86-й минутах. Незадолго до этого Эндрик получил предупреждение – по мнению Гарсии, рефери не должен был ограничиваться жёлтой карточкой для юного бразильца.

«Никто не сможет сказать, что Эндрик не заслуживал красную карточку. Его должны были удалить. «Реал» должен был провести последние десять минут в меньшинстве», – заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой «Алавеса».

Примечательно, что у Карло Анчелотти также нашлись претензии к арбитру.