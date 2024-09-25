Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Алавеса»: «Реал» должен был остаться в меньшинстве»

25 Сентября 2024 • 04:04 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Алавес

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия считает, что нападающего мадридского «Реала» Эндрика следовало удалить с поля.

«Сливочные» вели со счётом 3:0, но в концовке гостям удалось вернуть интригу благодаря голам на 85-й и 86-й минутах. Незадолго до этого Эндрик получил предупреждение – по мнению Гарсии, рефери не должен был ограничиваться жёлтой карточкой для юного бразильца.

«Никто не сможет сказать, что Эндрик не заслуживал красную карточку. Его должны были удалить. «Реал» должен был провести последние десять минут в меньшинстве», – заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой «Алавеса».

Примечательно, что у Карло Анчелотти также нашлись претензии к арбитру.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес Луис Гарсия Эндрик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Сентября
04:52
Тренер «Алавеса»: «Винисиуса невозможно остановить»
04:04
Тренер «Алавеса»: «Реал» должен был остаться в меньшинстве»
02:58
Анчелотти раскритиковал судейство в матче «Реал» – «Алавес»
01:48
Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе
01:12
Мбаппе травмировал бедро в матче «Реала» против «Алавеса»
00:51
Анчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги
00:40
​Анчелотти провёл свой 300-й матч у руля «Реала»
00:25
«Реал» достиг второго показателя в истории по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге
24 Сентября
23:59
«Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке 6
23:13
Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги
22:49
Мбаппе забил в пятом подряд матче за «Реал»
22:42
«Реал» забил свой самый быстрый гол в Ла Лиге с 2018 года
21:35
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
21:30
«Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 9
20:28
Мбаппе и Беллингем — в составе «Реала» на матч с «Алавесом»
13:09
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:47
Анчелотти прокомментировал травму тер Штегена
12:39
Анчелотти высказался о состоянии Беллингема и Карвахаля
12:04
Раскрыты слова Мбаппе вратарю перед пенальти
02:36
Реал - Алавес: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Алавес чемпионата Испании – 24 сентября 2024
23 Сентября
23:04
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид — Алавес Примеры — 24 сентября 2024
15:27
Анчелотти хотел бы ещё надолго остаться в «Реале» 2
11:48
Начо объяснил, почему не попрощался с партнёрами по «Реалу»
10:38
Начо рассказал, у кого научился лидерским качествам
10:19
Беллингем хочет принять участие
22 Сентября
23:45
Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму 5
05:45
Мбаппе – худший в Европе по реализации моментов с игры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»
Спортивные новости
«Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес Алавес
3
2
1.02 17.00 100.00
Видео
25.09.24 в 20:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.64 3.90 5.00
Видео
25.09.24 в 22:00
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.29 5.20 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
04:52 · Испания. Ла Лига
Тренер «Алавеса»: «Винисиуса невозможно остановить»
04:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что должен изменить Беллингем в своей игре
04:04 · Испания. Ла Лига
Тренер «Алавеса»: «Реал» должен был остаться в меньшинстве»
03:38 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сможет сыграть с «Атлетико»
02:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти раскритиковал судейство в матче «Реал» – «Алавес»
01:58 · Испания. Ла Лига
«Они играют как «Эйбар»: Луис Энрике был не в восторге от «Барселоны» Хави
01:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе
01:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе травмировал бедро в матче «Реала» против «Алавеса»
00:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги
00:40 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти провёл свой 300-й матч у руля «Реала»
00:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» достиг второго показателя в истории по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге
24 Сентября
23:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке 6
23:53 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген дал комментарий после перенесённой операции
23:13 · Испания. Ла Лига
Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги
22:49 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил в пятом подряд матче за «Реал»
22:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил свой самый быстрый гол в Ла Лиге с 2018 года
22:31 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» не смогла забить «Валенсии»
21:58 · Испания. Ла Лига
Эджуке вырвал для «Севильи» победу над «Вальядолидом»
21:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» слухи
21:35 · Англия. Премьер-лига
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 9
21:24 · Испания. Ла Лига
Щесны всерьёз раздумывает над возвращением в футбол ради «Барселоны» слухи
20:45 · Испания. Ла Лига
Американский полузащитник «Бетиса» восстановился после травмы
20:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Беллингем — в составе «Реала» на матч с «Алавесом»
Все новости
Рекомендуем