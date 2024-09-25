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Мбаппе сможет сыграть с «Атлетико»

25 Сентября 2024 • 03:38 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
29.09 22:00

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе в предстоящем мадридском дерби.

Француз был заменён на 80-й минуте матча Ла Лиги против «Алавеса», прошедшего во вторник (3:2). Форвард почувствовал дискомфорт в бедре – в ближайшее время ему предстоит пройти медицинские обследования. При этом главный тренер команды Карло Анчелотти заявил, что игрок всего лишь устал.

Согласно сведениям Marca, ожидается, что Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с мадридским «Атлетико», который состоится 29 сентября.

25-летний нападающий смог забить в пяти матчах «Реала» кряду. В его активе семь голов и один ассист в девяти поединках за «сливочных» во всех турнирах.

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