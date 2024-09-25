Анчелотти раскритиковал судейство в матче «Реал» – «Алавес»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен работой судьи в матче против «Алавеса» (3:2).

Арбитр Алехандро Муньис Руис показал жёлтую карточку четырём футболистам «сливочных», чем вызвал негодование. После матча рулевой мадридского гранда заявил, что не понимает решений рефери.

«Жёлтых карточек было слишком много. Я подошёл к судье, чтобы спросить об этом, но он ответил, что просто делает свою работу.

Только судья может объяснить, как капитан Лука Модрич мог получить жёлтую за разговоры с ним, когда только капитану позволено беседовать с арбитром», – передаёт Madrid Zone комментарии Анчелотти.