«Они играют как «Эйбар»: Луис Энрике был не в восторге от «Барселоны» Хави

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не был впечатлён игрой «Барселоны» в прошлом сезоне.

Команды встречались на стадии четвертьфинала прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» увезли победу из Парижа (3:2), но крупно уступили в родных стенах в ответной игре (1:4), оставшись в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

«Барселона» – не доминирующая команда, у них нет качеств для игры в обороне. Они играют только длинными передачами – тер Штеген уже установил рекорд по этому показателю. Они играют как «Эйбар»!» – говорил игрокам «ПСЖ» Энрике, которого цитирует Barca Universal. Фрагмент с речью испанца попал в документальный фильм, снятый в прошлом сезоне.

Напомним, Хави Эрнандес покинул должность тренера «Барселоны» в мае. Его место занял Ханс-Дитер Флик.