Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ на вопрос о состоянии Килиана Мбаппе.

Французский нападающий был заменён на 80-й минуте матча против «Алавеса» с подозрением на травму бедра. По словам тренера «сливочных», повреждение игрока не вызывает опасений.

«С Килианом всё в порядке. Он немного устал и попросил о замене, чтобы избежать лишнего риска», – приводит Madrid Xtra высказывание Анчелотти из послематчевого интервью.

Гол Мбаппе, забитый на 40-й минуте встречи, помог «Реалу» обыграть «Алавес» со счётом 3:2.

29 сентября действующим чемпионам предстоит провести гостевое дерби с мадридским «Атлетико».