Мбаппе травмировал бедро в матче «Реала» против «Алавеса»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был заменён из-за повреждения.

Француз вышел в стартовом составе команды Карло Анчелотти во встрече с «Алавесом», а на 40-й минуте отметился голом. За десять минут до конца основного времени 25-летний форвард был заменён – он почувствовал дискомфорт в левом бедре. По данным Madrid Xtra, проблема Мбаппе совсем не выглядит серьёзной, однако в среду или четверг игрок пройдёт медицинское обследование, чтобы никаких сомнений не осталось.

Килиан Мбаппе смог забить уже в пяти подряд матчах за «Реал». 29 сентября «сливочные» сыграют в гостях против мадридского «Атлетико».