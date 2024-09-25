Анчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом Ла Лиги.

«Сливочные» обыграли на своём поле «Алавес» в матче седьмого тура (3:2). Как уже сообщалось, «Реал» продлил серию без поражений в чемпионате до 39 матчей – второй показатель в истории после «Барселоны» (43 матча в период с апреля 2017 по май 2018). При этом, по данным MisterChip, тренерский беспроигрышный рекорд теперь принадлежит Анчелотти.

Дело в том, что рекордная серия «сине-гранатовых» была достигнута совместно под руководством Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде (второй сменил первого по окончании сезона-2016/17), в то время как «Реал» провёл все 39 игр при итальянском специалисте – такое прежде не удавалось ни одному тренеру в Ла Лиге.