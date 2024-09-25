​Анчелотти провёл свой 300-й матч у руля «Реала»

В испанском чемпионате начался седьмой тур, мадридский «Реал» с трудом удержал победу над «Алавесом», сумев не испортить своему итальянскому наставнику Карло Анчелотти праздник - 300-й матч у руля клуба с учётом всех турниров, в которых он выступал вместе с клубом.

Напомним, что для Анчелотти нынешний отрезок - уже второй с «Реалом», ранее он тренировал мадридский суперклуб в период с 2013 до 2015 года и вернул ему звание лучшего клуба в Европе. По количеству матчей у руля «Реала» Анчелотти уступает только одному человеку - Мигелю Муньосу.

Правда, чтобы настичь того, придётся проработать с «Реалом» ещё лет пять-шесть, не меньше - у Муньоса 605 игр.