«Реал» достиг второго показателя в истории по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге

Мадридский «Реал» выдал вторую по продолжительности беспроигрышную серию в истории Ла Лиги.

На этот раз остановить команду Карло Анчелотти не смог «Алавес», который «сливочные» одолели в родных стенах со счётом 3:2. Мадридский гранд не проиграл в 39-м подряд матче чемпионата Испании, опередив по этому показателю «Реал Сосьедад» образца 1980 года (38 игр без поражений). Только «Барселона» времён сезона-2017/18 не проигрывала ещё дольше – 43 поединка подряд.

Последнее поражение мадридскому «Реалу» в Ла Лиге нанёс «Атлетико» (1:3) – произошло это 24 сентября 2023 года. Именно с «матрасниками» действующие чемпионы встретятся в своей следующей игре (29 сентября).