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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке

24 Сентября 2024 • 23:59 Комментировать (4)
Реал Мадрид
3:2
Алавес
окончен

В седьмом туре Ла Лиги «Реал» играл дома против «Алавеса» и начал забивать уже с первой атаке - Винисиус Жуниор слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр на Лукаса Васкеса, который с семи метров отправил мяч мимо вратаря в цель, - 1:0. Винисиус получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной на Килиана Мбаппе, который из офсайда отправил снаряд в дальний нижний угол - не засчитано. На 40-й минуте Мбаппе сам начал атаку своей команды и отдал пас на Джуда Беллингема, который шикарной передачей вывел француза на рандеву с голкипером, и тот с 10 метров уверенно переиграл кипера, низом пробив в левый угол - 2:0.

В самом начале второго тайма Родриго получил мяч на правом фланге атаки, спокойно вошёл в штрафную соперника, после чего от угла вратарской пробил в дальний угол мимо голкипера - 3:0. Родриго справа вошёл в штрафную соперника и прострелил в центр на Винисиуса, который пробил по воротам с 10 метров, но этот выстрел в подкате успел заблокировать защитник. Эндрик с правого фланга сместился в штрафную соперника и пробил по воротам - игровой снаряд зацепил ногу Диарра, изменил направление и ударился в правую штангу. Абдеррахман Реббах слева вошёл в штрафную мадридцев и по обводящей траектории пробил в дальний угол, голкипер в этом эпизоде свою команду спасти бы не сумел, однако «сливочных» выручила штанга. Андер Гевара подхватил мяч на чужой половине поля и отдал передачу в центр к радиусу штрафной на Калоса Бенавидеса, который с левой ноги с 18 метров пробил точно в левый угол - игровой снаряд от штанги влетел в цель - 3:1. Еще атака гостей, Бенавидес из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной на Кике Гарсию, который технично мяч обработал, а затем точно пробил в дальний нижний угол - 3:2, вот так поворот. Хесус Вальехо неудачно выбил мяч из своей штрафной, после чего снаряд пришёл к Андеру Геваре, который с 20 метров пробил по воротам, но получилось чуть правее створа.

После этого успеха «Реал» уступает всего одно очко «Барселоне», а противник идет восьмым.

Протокол игры  
Реал Мадрид3:2Алавес
(1:0) Васкес Лукас1'  
(2:0) Мбаппе Килиан40'  
(3:0) Родриго48'  
  85'Бенавидес Карлос (3:1)
  86'Кике Гарсия (3:2)
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао Эдер 80' (Вальехо Хесус ( 80') Рюдигер АнтониоМенди ФерланВальверде Федерико  4' 69' (Модрич Лука ( 69') Тчуамени ОрельенБеллингем ДжудРодриго 69' (Эндрик II ( 69'  83') Мбаппе Килиан 80' (Гюлер Арда ( 80') Винисиус Жуниор  30' 90' (Гарсия Франсиско III ( 90')
Запасные: Гонсалес ФранЯкобо РамонЛунин АндрейХименес Дэвид
Сивера АнтониоМоуриньо СантьягоАбкар Абделькабир 46' (Гуриди Хон ( 46') Диарра МуссаНовоа УгоСанчес Мануэль 72' (Адриан Пика ( 72') Ромеро Лука 60' (Реббах Абдеррахман ( 60') Бенавидес КарлосБланко Антонио 60' (Гевара Андер ( 60') Конечни ТомасВильялибре Асьер 71' (Кике Гарсия ( 71')
Запасные: Мартин КарлосМартинес Антонио IIIОвоно ХесусСедлар АлександрСтоичков ХуанХордан ХоанВисенте Карлос
24 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (4) Все комментарии
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SpsGod1
25 Сентября 2024 в 00:05
Вальехо дал огонька)
Эндрик начал грязно играть, Вини как обычно болтает попусту
Мбаппе все еще в стадии адаптации, видно что часто пытается сделать забег как в ПСЖ, но многие не успевают выдать пас или не видят рывок.
1 гол Алавеса пушечка, положил что-то между Тони и Месси.
Голы Реала не видел)
Надеюсь доживем до конца сезона)
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NOBODY
25 Сентября 2024 в 00:05
ну такой матч был, и концовка......слов нет......первый по-моему привез Л Васкес, его неточная в центр была....второй - спасибо Вальехо.....его даже жаль немного)))) но футбол не его, надо в тренеры идти чтоли))) второго Вини нам не надо - жирный минус Эндрику, такого поведения я не ожидал от него.....от него эффектной игры ждут, но никак не ударов изподтишка - вполне и красную мог дать арбитр, пожалел просто....и это называется "скромный" парень, как пишет пресса.....оч некрасиво и недостойно сделал.....а ведь отношение к себе он уже закладывает.....и болеть и видеть в играх почаще уже его как-то и не хочется.....
вообщем смазанная концовка показала отсутствие норм замен у Реала.....особенно ЦЗ, кошмар.....
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gresnik
25 Сентября 2024 в 00:03
такие игроки как вальехо не должны играть на таком высоком уровне..он в Гранаде не пригодился ..его выгнали от туда...опция выкупа была за 3,5 ляма...но не стали...ибо просто тьфу он какой то...
и да новый формат лч и других кубков сказывается....игроки банально устали уже...а ща только сентябрь...тут нужно 30 человек иметь в команде при том,что бы все хорошие были!
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SpsGod1
25 Сентября 2024 в 00:08
Вот с каждым днем понимаешь, что слова футболистов оправданы. Пора убирать ненужные кубки, включая Лигу Нации, пусть товарняк лучше катают, за то в лиге и в ЛЧ игры будут поинтереснее
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