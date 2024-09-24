«Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке

В седьмом туре Ла Лиги «Реал» играл дома против «Алавеса» и начал забивать уже с первой атаке - Винисиус Жуниор слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр на Лукаса Васкеса, который с семи метров отправил мяч мимо вратаря в цель, - 1:0. Винисиус получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной на Килиана Мбаппе, который из офсайда отправил снаряд в дальний нижний угол - не засчитано. На 40-й минуте Мбаппе сам начал атаку своей команды и отдал пас на Джуда Беллингема, который шикарной передачей вывел француза на рандеву с голкипером, и тот с 10 метров уверенно переиграл кипера, низом пробив в левый угол - 2:0.

В самом начале второго тайма Родриго получил мяч на правом фланге атаки, спокойно вошёл в штрафную соперника, после чего от угла вратарской пробил в дальний угол мимо голкипера - 3:0. Родриго справа вошёл в штрафную соперника и прострелил в центр на Винисиуса, который пробил по воротам с 10 метров, но этот выстрел в подкате успел заблокировать защитник. Эндрик с правого фланга сместился в штрафную соперника и пробил по воротам - игровой снаряд зацепил ногу Диарра, изменил направление и ударился в правую штангу. Абдеррахман Реббах слева вошёл в штрафную мадридцев и по обводящей траектории пробил в дальний угол, голкипер в этом эпизоде свою команду спасти бы не сумел, однако «сливочных» выручила штанга. Андер Гевара подхватил мяч на чужой половине поля и отдал передачу в центр к радиусу штрафной на Калоса Бенавидеса, который с левой ноги с 18 метров пробил точно в левый угол - игровой снаряд от штанги влетел в цель - 3:1. Еще атака гостей, Бенавидес из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной на Кике Гарсию, который технично мяч обработал, а затем точно пробил в дальний нижний угол - 3:2, вот так поворот. Хесус Вальехо неудачно выбил мяч из своей штрафной, после чего снаряд пришёл к Андеру Геваре, который с 20 метров пробил по воротам, но получилось чуть правее створа.

После этого успеха «Реал» уступает всего одно очко «Барселоне», а противник идет восьмым.