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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген дал комментарий после перенесённой операции

24 Сентября 2024 • 23:53 Комментировать
Вильярреал
1:5
Барселона

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые высказался после своей травмы.

Немецкий футболист серьёзно повредил колено в матче Ла Лиги против «Вильярреала», который прошёл в воскресенье и завершился победой каталонцев со счётом 5:1. Ханс-Дитер Флик был вынужден заменить 32-летнего вратаря в конце первого тайма.

«Я искренне благодарен болельщикам «Барселоны», товарищам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Вильярреала» за проявленное уважение на стадионе. Для меня это много значит.

Чувствую себя сильным и сохраняю позитивный настрой. Теперь я полностью сосредоточен на восстановлении. Спасибо!» – цитирует Mundo Deportivo тер Штегена, ссылаясь на его социальные сети.

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