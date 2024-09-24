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Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги

24 Сентября 2024 • 23:13 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Алавес
окончен

Нападающий Килиан Мбаппе стал автором уникального гола мадридского «Реала».

Прежде чем французский форвард отправил мяч в сетку ворот «Алавеса», «сливочные» совершили 26 передач без потерь – самый высокий показатель в голевой атаке среди всех команд в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, докладывает Opta. Мбаппе отличился на 40-й минуте встречи и установил на табло счёт 2:0. Автором результативного паса стал Джуд Беллингем.

На портале LiveResult доступна текстовая трансляция матча «Реал» Мадрид – «Алавес». Вскоре после перерыва коллектив Карло Анчелотти довёл счёт до крупного усилиями Родриго.

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