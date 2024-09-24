Мбаппе забил в пятом подряд матче за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продлил свою голевую серию.

25-летний футболист отправил мяч в сетку ворот «Алавеса» на 40-й минуте сегодняшнего поединка Ла Лиги. Звёздный француз неизменно забивает уже в пяти подряд матчах за «сливочных» во всех турнирах. Серия стартовала 1 сентября, когда форвард оформил дубль в игре с «Бетисом».

В общей сложности на счету Килиана Мбаппе шесть голов и одна результативная передача в пяти сентябрьских матчах «Реала».

На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями встречи «Реал» – «Алавес» посредством текстовой трансляции.