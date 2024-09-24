«Реал» забил свой самый быстрый гол в Ла Лиге с 2018 года

Мадридский «Реал» открыл счёт в самом начале матча против «Алавеса».

Лукас Васкес поразил ворота гостей уже на 55-й секунде встречи. По данным Opta, это самый быстрый гол «сливочных» в рамках чемпионата Испании с февраля 2018 года, когда всё тот же Васкес отличился уже спустя 49 секунд после стартового свистка во встрече с «Реал Сосьедадом». Кроме того, сегодняшний мяч испанца стал самым ранним в нынешнем розыгрыше Ла Лиги среди всех команд.

Следить за ходом матча мадридского «Реала» против «Алавеса» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция. Коллектив Карло Анчелотти не знает поражений в чемпионате уже на протяжении года.