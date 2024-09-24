Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование

Голкипер Кейлор Навас, в настоящий момент не имеющий клуба, хочет попробовать силы в «Барселоне».

Каталонский гранд в срочном порядке ищет замену Марку-Андре тер Штегену, выбывшему из-за серьёзной травмы. По информации журналиста Экрема Конура, 37-летний костариканец уже предложил свою кандидатуру «Барселоне», заявив о желании присоединиться к «сине-гранатовым» при условии, что ему будет гарантирована регулярная игровая практика.

Напомним, «Барселона» также рассматривает вариант с приглашением Войцеха Щесны, завершившего карьеру около месяца назад.

Кейлор Навас стал свободным агентом в июле, когда завершился его контракт с «ПСЖ». С 2014 по 2019 год вратарь выступал за мадридский «Реал».