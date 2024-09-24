«Осасуна» не смогла забить «Валенсии»

«Осасуна» имела шанс ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании, для этого нужно было одолеть «Валенсию» из зоны вылета. В итоге команды били не так часто, даже угловых получилось больше. Из полуопасных моментов отметим удары голов Лукаса Торро в первом тайме, и Анте Будимира ближе к концу встречи.
0:0, «Осасуна» делит пятое место с 11 очками, «Валенсия» (5) - третье с конца.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри74' (Дуро Уго (74') •Таррега Сесар•Москера Кристиан• 45'Васкес Хесус• 68'Ногуэроль Диего Лопес74' (Фулкье Димитри (74') •Барренечеа Энцо62' (Перес Фран (62') •Пепелу•Риоха Луис•Алмейда Андре IV62' (Герра Хавьер (62') •Гомес Даниэль84' (Каньос Серхи (84')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Бойомо Флавьян•Эррандо Хорхе• 70'Бретонес Абель•Монкайола Хон46' (Ибаньес Пабло (46') •Торро Лукас• 54'Гомес Мойсес•Пенья Рубен77' (Сарагоса Брайан (77') •Гарсия Рауль63' (Будимир Анте (63') • 90'Орос Аймар63' (Гарсия Рубен (63')
24 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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