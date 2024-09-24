Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» не смогла забить «Валенсии»

24 Сентября 2024 • 22:03 Комментировать
Валенсия
0:0
Осасуна
окончен

«Осасуна» имела шанс ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании, для этого нужно было одолеть «Валенсию» из зоны вылета. В итоге команды били не так часто, даже угловых получилось больше.  Из полуопасных моментов отметим удары голов Лукаса Торро в первом тайме, и Анте Будимира ближе к концу встречи.

0:0, «Осасуна» делит пятое место с 11 очками, «Валенсия» (5) - третье с конца.

Протокол игры  
Валенсия0:0Осасуна
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 74' (Дуро Уго ( 74') Таррега СесарМоскера Кристиан  45'Васкес Хесус  68'Ногуэроль Диего Лопес 74' (Фулкье Димитри ( 74') Барренечеа Энцо 62' (Перес Фран ( 62') ПепелуРиоха ЛуисАлмейда Андре IV 62' (Герра Хавьер ( 62') Гомес Даниэль 84' (Каньос Серхи ( 84')
Запасные: Техон МартинДимитриевски СтолеКофрие МаксимилианоГасиоровски ЯрекАбахас РодригоВалера ХерманГильямон Уго
Эррера СерхиоАресо ХесусБойомо ФлавьянЭррандо Хорхе  70'Бретонес АбельМонкайола Хон 46' (Ибаньес Пабло ( 46') Торро Лукас  54'Гомес МойсесПенья Рубен 77' (Сарагоса Брайан ( 77') Гарсия Рауль 63' (Будимир Анте ( 63'  90') Орос Аймар 63' (Гарсия Рубен ( 63')
Запасные: Круз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерАрнаис ХосеМартинес Хавьер IIКатена Алехандро
24 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Осасуна

Новости по матчу

Сегодня, 24 Сентября
01:12
Интересный прогноз и ставка на матч Валенсия – Осасуна чемпионата Испании – 24 сентября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»
Спортивные новости
«Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
0
0
2.02 3.25 3.75
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Вальядолид Вальядолид
2
1
1.70 3.75 4.70
Видео
18 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес Алавес
1
0
1.30 5.40 8.60
Видео
25.09.24 в 20:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.64 3.90 5.00
Видео
25.09.24 в 22:00
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.29 5.20 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
22:03 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» не смогла забить «Валенсии»
21:58 · Испания. Ла Лига
Эджуке вырвал для «Севильи» победу над «Вальядолидом»
21:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» слухи
21:35 · Англия. Премьер-лига
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:24 · Испания. Ла Лига
Щесны всерьёз раздумывает над возвращением в футбол ради «Барселоны» слухи
20:45 · Испания. Ла Лига
Американский полузащитник «Бетиса» восстановился после травмы
20:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Беллингем — в составе «Реала» на матч с «Алавесом»
20:12 · Испания. Ла Лига
Флик: «Ямаль сможет стать лучшим в мире»
20:01 · Испания. Ла Лига
Бывший вратарь «ПСЖ» близок к переезду в Катар слухи
19:30 · Испания. Ла Лига
Определена точная дата и время матча «Реал» - «Барселона» 1
19:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» связалась с Щесны слухи
18:32 · Испания. Ла Лига
Сумма отступных в новом контракте Берналя с «Барселоной» составит 500 млн евро слухи
17:32 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс остаётся целью «Барселоны»
17:23 · Испания. Ла Лига
Флик оценил выступления Левандовски
17:18 · Испания. Ла Лига
Флик прервал пресс-конференцию из-за кашля
17:14 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик ответил на вопрос о возможном трансфере вратаря
16:36 · Испания. Ла Лига
Флик: «Похоже, Ямаль не нуждается в отдыхе» 1
15:21 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кем может усилиться «Атлетико» слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
Замена де Брёйне: «Манчестер Сити» готов купить игрока за 100 млн евро
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта с игроком
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал травму тер Штегена
12:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о состоянии Беллингема и Карвахаля
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
Все новости
Рекомендуем