«Осасуна» не смогла забить «Валенсии»

«Осасуна» имела шанс ворваться в тройку лучших команд чемпионата Испании, для этого нужно было одолеть «Валенсию» из зоны вылета. В итоге команды били не так часто, даже угловых получилось больше. Из полуопасных моментов отметим удары голов Лукаса Торро в первом тайме, и Анте Будимира ближе к концу встречи.

0:0, «Осасуна» делит пятое место с 11 очками, «Валенсия» (5) - третье с конца.