Эджуке вырвал для «Севильи» победу над «Вальядолидом»

В седьмом туре Ла Лиги «Севилья» с «Вальядолидом» оспаривали право отдалиться от зоны вылета. Хозяева выглядели намного острее и в итоге вырвали победу.
Что касается голевых атак, на 45-й минуте Жерар Фернандес подарил «Севилье» надежду на успех ударом из пределов штрафной. Вскоре после перерыва Кике Перес восстановил равный счет на табло. А на 85-й минуте после плохой игры Виктора Месегера Неманья Гудель заполучил мяч и помог Чидере Эджуке вырвать победу для хозяев - 2:1.
«Севилья» делит 10-е место, соперник - третью строчку с конца.
Протокол игры
|(1:0) Фернандес Жерар45'
|56'Перес Кике (1:1)
|(2:1) Эджуке Чидера85'
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель•Баде Луак•Маркан Маркос 78'• 90'Барко Валентин90' (Салас Кике (90') •Гудель Неманья• 21'Ньигес Сауль53' (Агум Люсьен (53') •Лукебакио Доди• 66'Фернандес Жерар 90'90' (Монтьель Гонсало (90') •Навас Хесус61' (Эджуке Чидера (61') •Ихеаначо Келечи62' (Сусо Хесус (62')
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Кёмерт Эрай•Торрес Давид• 90'Роза Лукас• 37'Перес Кике57' (Моро Рауль (57') •Юрич Станко 82'86' (Силла Мамаду (86') •Мартин Марио•Мачис Дарвин57' (Латаса Хуан (57') •Андре Маркос 33'73' (Месегер Виктор (73') •Дьедью Амат46' (Санчес Иван (46')
24 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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