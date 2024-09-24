Эджуке вырвал для «Севильи» победу над «Вальядолидом»

В седьмом туре Ла Лиги «Севилья» с «Вальядолидом» оспаривали право отдалиться от зоны вылета. Хозяева выглядели намного острее и в итоге вырвали победу.

Что касается голевых атак, на 45-й минуте Жерар Фернандес подарил «Севилье» надежду на успех ударом из пределов штрафной. Вскоре после перерыва Кике Перес восстановил равный счет на табло. А на 85-й минуте после плохой игры Виктора Месегера Неманья Гудель заполучил мяч и помог Чидере Эджуке вырвать победу для хозяев - 2:1.

«Севилья» делит 10-е место, соперник - третью строчку с конца.