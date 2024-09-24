Бывший голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассматривает возможность подписания контракта с «Барселоной».

Основной вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму, в связи с чем каталонский гранд ищет экстренную замену немцу. Недавно стало известно, что в «Барселоне» готовы пригласить Щесны, завершившего карьеру летом. По информации журналиста Адриа Альбетса, кипер всерьёз раздумывает над возможностью возвращения в футбол, он ведёт переговоры с клубом.

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобряет вариант с подписанием Войцеха Щесны. Кроме того, 34-летний поляк в хороших отношениях с бывшим товарищем по сборной Робертом Левандовски, что также может сыграть роль.