Американский полузащитник «Бетиса» восстановился после травмы

Футболист сборной США и испанского «Бетиса» Джонни Кардозо может помочь своей команде уже в ближайшем матче.

Этой зимой Джонни был выкуплен у «Интернасьоналя» за 6 миллионов евро, и долгое время он был одним из ключевых игроков команды. В этом сезоне главный тренер «Бетиса» Мануэль Пелегрини пересмотрел свое отношение к футболисту.

Кардозо в чемпионате выходил дважды на замену, а последние матчи пропускал из-за травмы. В итоге на его счету лишь 48 минут. По информации Mundo Deportivo, полузащитник восстановился после повреждения, и в ближайшей игре против «Лас-Пальмас» его можно будет использовать.