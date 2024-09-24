Мбаппе и Беллингем — в составе «Реала» на матч с «Алавесом»

Сегодня, 24 сентября, мадридский «Реал» примет на своём поле «Алавес» в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала состав команды на предстоящий футбольный матч. Стоит сказать, что с первых минут на поле выйдут хавбек Джуд Беллингем и форвард Килиан Мбаппе.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Игра между «Реалом» и «Алавесом» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.