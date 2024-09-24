Флик: «Ямаль сможет стать лучшим в мире»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, можно ли уже сейчас называть Ламина Ямаля лучшим игроком мира или он ещё слишком молод.

— Я думаю, что его уровень не имеет ничего общего с возрастом. В его возрасте он делает невероятные вещи. Наверняка он сможет стать лучшим в мире, — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль появился на поле в семи матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив пять ассистов.

Действующий трудовой договор Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 120 миллионов евро.