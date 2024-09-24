Бывший вратарь сборной Испании и французского «ПСЖ» Серхио Рико близок к тому, чтобы вернуться в большой футбол.

Прошлым летом с Рико произошёл очень серьёзный инцидент. По словам его семьи, в него врезалась повозка с лошадью, из-за чего игрока доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг. Кто-то думал о том, что история может закончиться трагедией, но теперь испанец близок к тому, чтобы продолжить свою футбольную карьеру.

По сообщению Le Parisien, вратарь ведёт переговоры с командой «Аль-Гарафа». Последний раз Рико выходил на поле в мае 2022 года. Тогда в игре с «Гранадой» он пропустил шесть мячей. Рико защищал ворота «Мальорки».