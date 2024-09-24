Определена точная дата и время матча «Реал» - «Барселона»

Первое «эль класико» в сезоне 2024/2025 пройдёт в конце октября. Если ранее была определена базовая дата матчей одиннадцатого тура Ла Лиги, то теперь было утверждено точное расписание.

Как сообщает Marca, «Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (22:00 по Москве).

На текущий момент, после шести сыгранных туров, «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице. Команда Ханса-Дитера Флика набрала максимальное количество очков – 18. «Реал» занимает вторую позицию, раздобыв 14 зачётных баллов.