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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» связалась с Щесны слухи

24 Сентября 2024 • 19:24 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.25 X 6.50 2 13.00
25.09 22:00

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании бывшего вратаря «Ювентуса» и сборной Польши Войцеха Щесны.

Как утверждает журналист Томаш Влодарчик, представители «Барселоны» уже связались с 34-летним голкипером, который в конце прошлого августа завершил карьеру игрока. По данным источника, «Барселона» хочет как можно быстрее подписать Щесны, чтобы успеть заявить его до конца трансферного окна.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» приложит все усилия для подписания нового вратаря на подмену Иньяки Пенье, который заменит в составе травмированного Марк-Андре тер Штегена.

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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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