«Барселона» связалась с Щесны

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании бывшего вратаря «Ювентуса» и сборной Польши Войцеха Щесны.

Как утверждает журналист Томаш Влодарчик, представители «Барселоны» уже связались с 34-летним голкипером, который в конце прошлого августа завершил карьеру игрока. По данным источника, «Барселона» хочет как можно быстрее подписать Щесны, чтобы успеть заявить его до конца трансферного окна.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» приложит все усилия для подписания нового вратаря на подмену Иньяки Пенье, который заменит в составе травмированного Марк-Андре тер Штегена.