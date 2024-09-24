Сумма отступных в новом контракте Берналя с «Барселоной» составит 500 млн евро

Стало известно, какая сумма отступных будет прописана в новом контракте полузащитника Марка Берналя с «Барселоной».

Как утверждает Jijantes FC, сумма выкупа 17-летнего Берналя составит 500 миллионов евро. Ожидается, что подписание нового контракта состоится в конце недели. Соглашение Берналя с каталонским клубом будет рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Берналь принял участие в трех матчах испанской Ла Лиги и не отметился голевыми действиями. Стоит сказать, что игрок пропустит оставшуюся часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Берналя в один миллион евро.