Нико Уильямс остаётся целью «Барселоны»

«Барселона» предпринимала попытки подписать вингера Нико Уильямса минувшим летом. Впрочем, сделка не состоялась – 22-летний футболист остался в «Атлетике». Как сообщает на своих страницах испанское издание Sport, Уильямс остаётся трансферной целью «Барселоны». Каталонский клуб планирует провернуть трансфер игрока сборной Испании следующим летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нико Уильямса в 70 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «Атлетиком» рассчитан до середины 2027 года.

Добавим, что в шести матчах сезона 2024/2025 Нико Уильямс забил один гол.