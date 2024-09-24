Флик оценил выступления Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски забил шесть голов в шести прошедших турах чемпионата Испании. Комментарий по поводу выступлений поляка дал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

«Я совершенно не удивлён его игрой. Он уже забил шесть голов. Нападающему важны футболисты, которые действуют вокруг. Наш игровой стиль подходит Левандовски. Завтра мы хотим выступить хорошо для наших фанатов. Спустя 25 дней мы снова сыграем дома», - сказал Флик на пресс-конференции.

В среду, 25 сентября, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.