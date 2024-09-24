Флик прервал пресс-конференцию из-за кашля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик во вторник пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Хетафе». В какой-то момент у немецкого специалиста случился приступ кашля. Флик прервал пресс-конференцию и покинул зал. В скором времени рулевой «сине-гранатовых» вернулся с бутылкой воды в руке. Флик отшутился по поводу этой ситуации и продолжил отвечать на вопросы представителей СМИ.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Хетафе» пройдёт в среду, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Барселона» в шести стартовых матчах чемпионата лишь побеждала.