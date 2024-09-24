Тренер «Барселоны» Флик ответил на вопрос о возможном трансфере вратаря

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму в матче против «Вильярреала». Рулевой каталонской команды Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, будут ли «сине-гранатовые» искать нового вратаря.

«Мы должны оценить разные варианты. Мы не чувствуем давления. Посмотрим, как будут развиваться события. Обсудим это, прежде всего с Деку. Посмотрим, какое решение мы примем», - сказал Флик на пресс-конференции.

«Хочу сказать, что Пенья выглядит очень хорошо. Мы уверены в нём, поэтому никакого давления нет», - отметил немецкий специалист.

В среду, 25 сентября, «Барселона» будет принимать «Хетафе».