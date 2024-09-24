Флик: «Похоже, Ямаль не нуждается в отдыхе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, получит ли отдых вингер команды Ламин Ямаль в предстоящем матче.

— Похоже, Ламин не нуждается в отдыхе. Важно отметить, что мы играем дома, поэтому должны начать матч с фантастическим стартовым составом, — приводит слова Флика Barca Universal.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль появился на поле в семи матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет пять результативных передач.

Завтра, 25 сентября, «Барселона» примет на своем поле «Хетафе» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по мск.